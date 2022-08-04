ВСУ атаковали зернотоки и ангары на подконтрольной РФ части Запорожской области

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Ангары и сельхозтехника повреждены в одном из сел на подконтрольной РФ части Запорожской области в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины, сообщил глава временной администрации области Евгений Балицкий.

"Четыре ракеты украинских военных формирований атаковали зернотоки и ангары села Гусарка Запорожской области. Полностью разрушены ангары, повреждены сельхозтехника, оборудование для обмолота зерна", - написал Балицкий в своем телеграм-канале в четверг.

Люди при атаке не пострадали.

Глава администрации напомнил, что это не первый удар по сельхозинфраструктуре. Он пообещал, что аграрии будут обеспечены новой техникой, а действия Киева назвал тщетной попыткой создать гуманитарную катастрофу.

29 июля ВСУ атаковали зернохранилища с новым урожаем Васильевского района Запорожской области. Уничтожено около 9 тыс. т зерна.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.