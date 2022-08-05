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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:08

В результате пожара в ночном клубе в Тайланде погибло 13 человек

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - По меньшей мере 13 человек погибли и более 40 получили ранения в результате пожара в ночном заведении в районе Саттахип провинции Чонбури в Таиланде, сообщает The Bangkok Post.

В результате пожара погибли девять мужчин и четыре женщины, 41 человек получил ранения.

Пожар в заведении Mountain B pub начался около 1:00 (21:00 по Москве).

По данным ряда СМИ, среди жертв нет иностранцев, все они граждане Таиланда.

Тайланд
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