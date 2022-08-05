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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

Десантный корабль ВМС США Gunston Hall прибыл в Эстонию

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Эстонию в пятницу с визитом прибыл доковый десантный корабль ВМС США USS Gunston Hall.

"Я рад приветствовать союзников из Соединенных Штатов, чье растущее участие в учениях в Балтийском море и посещение наших портов ясно показывает, что они здесь не только на словах, но и на деле", - заявил в приветственном слове командующий ВМС Эстонии коммодор Юри Саска, которого цитирует пресс-служба Сил обороны Эстонии.

"Мы благодарны Эстонии и нашим балтийским союзникам и партнерам за продолжающееся сотрудничество во имя мира и стабильности", - сказал в свою очередь командир корабля капитан-лейтенант Бет Нельсон (Beth Nelson).

USS Gunston Hall и другой десантный корабль USS Kearsarge два месяца назад уже заходили в эстонские порты для участия в крупных учениях Siil (Еж). Находившиеся на их борту морские пехотинцы отрабатывали десантирование на побережье острова Сааремаа.

В десантное соединение Kearsarge входят три десантных корабля: флагман USS Kearsarge, а также USS Gunston Hall и USS Arlington. Кроме того, на кораблях постоянно находятся несколько тысяч морских пехотинцев из 22-го экспедиционного отряда морской пехоты США.

Впервые все три корабля соединятся в Балтийском море во время их текущей ротации. Так, в пятницу в Хельсинки прибыл USS Gunston Hall и в Стокгольм USS Arlington.

На борту флагманского судна около 2 тысяч моряков и морских пехотинцев. По завершении официальной части визита они совместно с ВМС Финляндии проведут учения в северной части Балтийского моря и регионе Ханко с 8 по 19 августа. Целью учений является развитие оперативной совместимости и совместимости финского и американского ВМС и Корпуса морской пехоты.

"Эти посещения портов демонстрируют приверженность США работе с ключевыми союзниками и партнерами по НАТО для поддержания безопасности и стабильности в регионе Балтийского моря", - подчеркивают в Силах обороны Эстонии.

Эстония США Gunston Hall
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