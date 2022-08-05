Совет ЕС принял постановление о снижении спроса на газ на 15%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в пятницу о принятии государствами Евросоюза постановления о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% предстоящей зимой.

"Государства-члены согласились сократить свой спрос на газ на 15% по сравнению со средним потреблением за последние пять лет в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года, применяя меры по своему выбору", - сообщается в коммюнике совета, опубликованном в Брюсселе.

В документе разъясняется, что цель такого сокращения – экономить газ этой зимой, "чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоснабжение как оружие".

Постановление предусматривает возможность для Совета ЕС инициировать "союзное предупреждение" о безопасности поставок – состояние готовности Евросоюза, которое приведет к обязательному сокращению потребления газа в государствах-членах.

В то же время, имея в виду, что "все государства-члены приложат усилия для соблюдения постановления о сокращениях, совет определил некоторые исключения и возможности применения частичного или в некоторых случаях полного отступления от цели обязательного сокращения, чтобы принять во внимание конкретные ситуации государств-членов".