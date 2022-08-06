В США десять человек из одной семьи стали жертвами пожара

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В американском штате Пенсильвания десять человек погибли в результате пожара в двухэтажном частном доме, среди них было трое детей, сообщает Associated Press.

Кроме того, по сведениям агентства, все погибшие оказались родственниками одного из пожарных, прибывших на место происшествия. Гарольд Бейкер, пожарный-доброволец, рассказал Associated Press, что среди десяти жертв были его сын, дочь, тесть, зять, невестка, трое внуков и двое других родственников. По его словам, его дети и другие погибшие младшего поколения гостили у старших родственников.

Также Бейкер рассказал, что в сгоревшем доме также находились 13 собак, но не уточнил, выжили ли они.

По предварительным данным следствия, пожар вспыхнул на крыльце около двух часов ночи и очень быстро распространился. Это, вероятно, помешало людям выбраться из загоревшегося дома. Из горящего дома смогли выбраться три человека.