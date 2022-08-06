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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:10

Число случаев COVID-19 в мире превысило 582,9 млн

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 582 млн 935 тыс. 211, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 415 тыс. 681 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Страна Число заболевших Число умерших
США 92 млн 90 тыс. 455 1 млн 33 тыс. 516
Индия 44 млн 126 тыс. 994 526 649
Бразилия 33 млн 994 тыс. 470 679 758
Франция 34 млн 237 тыс. 67 153 577
Германия 31 млн 228 тыс. 314 144 858
Великобритания 23 млн 581 тыс. 994 185 761
Италия 21 млн 251 тыс. 774 172 904
Южная Корея 20 млн 383 тыс. 621 25 236

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы - 825,5. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, Бразилии - 3 151, Франции - 2 326, Германии - 1 717, Великобритании - 2 696 (данные на 04.08), Италия - 2869, Южной Корее - 491. Сведения по США отсутствуют.

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