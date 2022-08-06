Число случаев COVID-19 в мире превысило 582,9 млн
Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 582 млн 935 тыс. 211, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 415 тыс. 681 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.
|Страна
|Число заболевших
|Число умерших
|США
|92 млн 90 тыс. 455
|1 млн 33 тыс. 516
|Индия
|44 млн 126 тыс. 994
|526 649
|Бразилия
|33 млн 994 тыс. 470
|679 758
|Франция
|34 млн 237 тыс. 67
|153 577
|Германия
|31 млн 228 тыс. 314
|144 858
|Великобритания
|23 млн 581 тыс. 994
|185 761
|Италия
|21 млн 251 тыс. 774
|172 904
|Южная Корея
|20 млн 383 тыс. 621
|25 236
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы - 825,5. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, Бразилии - 3 151, Франции - 2 326, Германии - 1 717, Великобритании - 2 696 (данные на 04.08), Италия - 2869, Южной Корее - 491. Сведения по США отсутствуют.