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В Колумбии нашли колибри-саблекрыла, которого считали исчезнувшим

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Редкого санта-мартинского саблекрыла обнаружили в Колумбии спустя 12 лет после того, как эту птицу видели последний раз, сообщает The Guardian.

Этот вид колибри-саблекрылов - Campylopterus phainopeplus - встречается только в горах Сьерра-Невада-де-Санта-Марта на севере Колумбии. Ранее задокументированных случаев наблюдения санта-мартинского саблекрыла было всего два: в 1946 году и в 2010 году, когда удалось сделать его фото. Предполагалось, что вид мог быть уже исчезнувшим.

В этот раз птицу заметил специалист Юрген Вега, занимающийся изучением эндемичных для горного массива видов птиц. Это была мужская особь, отличающаяся изумрудно-зеленым оперением с ярко-синими перьями на шее.

Санта-мартинский саблекрыл внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы (IUCN).

Колумбия
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