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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:41

Северная Корея в августе проведет заседание по теме мер против COVID-19

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Северная Корея проведет в этом месяце заседание для рассмотрения мер против COVID-19 в стране и разработки новой противоэпидемической политики, сообщает ЦТАК.

"ЦК ТПК (Центральный комитет Трудовой партии Кореи - ИФ) и кабинет министров КНДР решили созвать в первой декаде августа общереспубликанское заседание по подведению итогов чрезвычайно-противоэпидемической работы, чтобы проанализировать успехи, опыт и уроки в государственной чрезвычайной противоэпидемической работе, а также определить дальнейшие направления новой противоэпидемической политики", - говорится в сообщении агентства.

Встреча привлекает внимание потому, что в стране уже более недели не регистрируются новые случаи заболевания коронавирусом.

Число новых предполагаемых случаев заболевания COVID-19 в Северной Корее остается на нулевом уровне с 29 июля.

Северная Корея 12 мая сообщила о первом в стране заболевшем лихорадкой, которую зарубежные эксперты считают коронавирусом. Пик случаев заражения пришелся на 15 мая. Тогда было зафиксировано 392 тыс. 920 случаев.

КНДР Трудовая партия Кореи
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