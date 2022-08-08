Китай заявил, что визит Пелоси был сспровоцирован США для наращивания военного присутствия

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - США умышленно спровоцировали визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, чтобы иметь возможность наращивать военное присутствие в регионе, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

США занимаются "преднамеренным разрушением мира в Тайваньском проливе", казал он в рамках визита в Бангладеш.

"Соединенные Штаты привыкли сначала создавать проблему, а затем использовать ее для реализации собственного стратегического плана", - сказал китайский министр. По его словам, "есть признаки того, что США "заранее планировали визит Пелоси (...), чтобы получить возможность увеличить военное присутствие в регионе".

Это требует "высокой бдительности и решительного сопротивления всех заинтересованных сторон", предупредил Ван И.

В качестве "ошибок" Вашингтона, вытекающих из визита Пелоси, он назвал то, что американские власти "проявили настойчивость, и организовали для фигуры № 3 в правительстве США так называемый "визит", игнорируя неоднократные предупреждения и предостережения Китая". Это стало грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности КНР, сказал министр.

"Следует отметить, что Тайвань является частью не Соединенных Штатов, а территорией Китая (...), действия Соединенных Штатов являются серьезным нарушением суверенитета Китая", - подчеркнул дипломат.

Ошибочным Ван И назвал также то, что США "потворствуют силам, выступающим за независимость Тайваня", поддерживают политику правящей на острове Демократической прогрессивной партии, которая "делает все возможное, чтобы добиться "независимости Тайваня" и создать "один Китай, один Тайвань".

По словам Ван И, "спикер Палаты представителей США публично поддержала это и присоединилась к сепаратистским силам, став врагом китайского народа".

"В сегодняшнюю эпоху, когда периодически возникают инциденты одностороннего запугивания, международное сообщество должно сформировать более четкий консенсус по этому вопросу, заявить о себе более решительно и общими усилиями отстаивать основные нормы международных отношений и международного права", - считает глава МИД Китая.

Принятые Китаем после визита Пелоси на Тайвань меры в защиту суверенитета и территориальной целостности он назвал "разумными, соответствующими законам, необходимыми, открытыми и соразмерными".

Заявление Ван И опубликовано на официальном сайте китайского внешнеполитического ведомства.