Финский премьер выступила за ограничение выдачи турвиз россиянам на уровне ЕС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает несправедливым, что россияне могут ездить туристами в Европу, и выступает за ограничение выдачи им туристических виз на общеевропейском уровне.

Неправильно, что "россияне могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы" на фоне событий на Украине, заявила Марин в понедельник порталу Yle. "Это несправедливо", - сказала она.

Премьер Финляндии считает, что Совет Европы мог бы рассмотреть возможность наложения санкций на российский туризм в настоящее время и выразила готовность ограничить выдачу туристических виз россиянам на общеевропейском уровне.

"Наиболее важные решения необходимо принимать в ЕС сообща", - считает Марин, добавив, что Финляндия и самостоятельно могла бы замедлить выдачу въездных документов.

"Понятно, что россияне используют Финляндию как перевалочный пункт, через нас едут в другие страны на отдых. Мы обсуждаем этот вопрос в правительстве, и дискуссия продолжится", - сказала премьер.

Она отметила, что МИД Финляндии проясняет ситуацию, но с ней связаны определенные юридические аспекты.

"У нас нет собственного санкционного законодательства, которое позволило бы ограничить такие действия со стороны российских туристов. Возможно, существуют другие способы, например, мы можем затормозить выдачу виз. То есть, фактически ограничить въезд, хотя формально он был бы открыт", - сказала Марин.

Россия с 15 июля сняла коронавирусные ограничения на пересечение сухопутных границ. С этого дня российские туристы могут посетить Финляндию по загранпаспорту и шенгенской визе. В Финляндии отмечают существенный рост числа приезжих из России, но не исключают, что они посещают страну лишь как транзитный пункт на пути в западные государства.