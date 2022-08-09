Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:50

Начштаба обороны Канады не ответил на вопрос об участии канадцев в конфликте на Украине

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Начальник штаба обороны Канады генерал Уэйн Эйр не подтвердил и не опроверг участие канадского спецназа в вооруженном конфликте на территории Украины.

В интервью телеканалу СВС, отвечая на вопрос о многочисленных сообщениях СМИ о том, что бойцы канадского спецназа занимаются подготовкой украинских силовиков, ведут разведку и перевозят оружие, Эйр сказал: "То, что касается деликатных специальных операций, мы ничего не подтверждаем и не отрицаем".

"Никто не хочет намерено подвергать канадских военных риску", пояснил он и выразил сожаление по поводу "спекуляций СМИ".

"Я могу с гордостью сказать, что мы в ближайшее время направим в Великобританию несколько сотен военнослужащих, которые будут готовить украинских солдат", - добавил Эйр.

Канада Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кадыров заявил о взятии под контроль завода "Кнауф" в Соледаре

Трамп заявил, что ФБР проводит обыск в его имении Мар-а-Лаго

Трамп заявил, что ФБР проводит обыск в его имении Мар-а-Лаго

Что произошло за день: понедельник, 8 августа

РФ временно выведет свои объекты из-под инспекции по договору о СНВ

РФ временно выведет свои объекты из-под инспекции по договору о СНВ

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджеcт

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджеcт

Лавров возглавит делегацию РФ на Генассамблее ООН

В ФСБ заявили о напряженной оперативной обстановке на участке границы Армении с Ираном

В ФСБ заявили о напряженной оперативной обстановке на участке границы Армении с Ираном

МИД Финляндии объяснил, когда россиянам могут отказать в туристической визе

МИД Финляндии объяснил, когда россиянам могут отказать в туристической визе

Власти эстонской Нарвы решили демонтировать памятник советскому Т-34

Военная операция на Украине

Глава временной администрации Запорожской области распорядился провести референдум

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });