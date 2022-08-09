Умер японский дизайнер Иссэй Мияки

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Японский дизайнер и основатель одноименного бренда Иссэй Мияки умер в возрасте 84 лет.

Как сообщает Kyodo, он скончался 5 августа от рака печени.

Мияке родился в Хиросиме и был свидетелем американской ядерной бомбардировки города. Он изучал графический дизайн в Токио. Затем работал в Париже и Нью-Йорке.

В 1970 году, вернувшись в Токио, основал Студию дизайна Мияке, начав работу над собственными моделями женской одежды.

Мияки был приверженцем простого кроя и практичности вещей. В 1980-х его коллекции были впервые представлены в Париже.

В 2007 году он вышел на пенсию, но продолжал контролировать общую концепцию вещей, выпускаемых его домом.