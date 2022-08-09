Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:06

На полигонах РФ и Белоруссии пройдут учения войск ВВС и ПВО

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - На полигонах в Белоруссии и России 9-25 августа пройдет оперативно-тактическое учение белорусских войск ВВС и ПВО, сообщили в министерстве обороны Белоруссии.

По информации военного ведомства, мероприятие боевой подготовки пройдет в два этапа: с 9 по 11 августа - в районах проведения учения на территории Белоруссии, с 22 по 25 августа - в границах территории и воздушного пространства полигона "Ашулук" в Российской Федерации.

На учение привлекаются личный состав и вооружение, военная и специальная техника от авиационных воинских частей, войск противовоздушной обороны и радиотехнических войск, а также боевые расчеты учреждения образования "Военная академия Республики Беларусь", - проинформировали в минобороны Белоруссии.

Там добавили, что целью учений является повышение слаженности соединений и воинских частей при выполнении задач по предназначению.

Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Умершие знаменитости

Умер японский дизайнер Иссэй Мияки

Военные Китая начнут учения с целью взять Тайвань в кольцо

Военные Китая начнут учения с целью взять Тайвань в кольцо

МИД Литвы посоветовал РФ самой искать способы расчетов за калининградский транзит

Первый случай оспы обезьян выявили в Молдавии

Первый случай оспы обезьян выявили в Молдавии

Продажи легковых автомобилей в Китае в июле выросли на 20% год к году

В Узбекистане объявлен конкурс на создание национальной соцсети

С "Байконура" стартовала ракета "Союз" с иранским спутником

Brent подешевела до $96,43 за баррель после роста цены днем ранее

Что случилось этой ночью: вторник, 9 августа

Сильнейший за 80 лет ливень унес жизни семи человек в Южной Корее

Сильнейший за 80 лет ливень унес жизни семи человек в Южной Корее
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });