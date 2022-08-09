На полигонах РФ и Белоруссии пройдут учения войск ВВС и ПВО

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - На полигонах в Белоруссии и России 9-25 августа пройдет оперативно-тактическое учение белорусских войск ВВС и ПВО, сообщили в министерстве обороны Белоруссии.

По информации военного ведомства, мероприятие боевой подготовки пройдет в два этапа: с 9 по 11 августа - в районах проведения учения на территории Белоруссии, с 22 по 25 августа - в границах территории и воздушного пространства полигона "Ашулук" в Российской Федерации.

На учение привлекаются личный состав и вооружение, военная и специальная техника от авиационных воинских частей, войск противовоздушной обороны и радиотехнических войск, а также боевые расчеты учреждения образования "Военная академия Республики Беларусь", - проинформировали в минобороны Белоруссии.

Там добавили, что целью учений является повышение слаженности соединений и воинских частей при выполнении задач по предназначению.