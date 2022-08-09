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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Спрос на авиабилеты в Гонконг подскочил в 3,5 раза после смягчения требований к карантину

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Число бронирований авиабилетов в Гонконг в понедельник подскочило в три с половиной раза (на 249%) по сравнению с предыдущим днем после того, как власти города объявили о смягчении требований к карантину для приезжающих туристов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные крупнейшего китайского сайта для онлайн-покупки билетов Trip.com.

Количество забронированных билетов с вылетом из Гонконга подскочило в 2,8 раза (на 176%) относительно воскресенья.

Как сообщалось, начиная с пятницы приезжающие в Гонконг граждане должны будут провести в отеле трое суток вместо семи, после чего в течение четырех дней они не смогут посещать места с высоким риском заражения, включая бары и больницы.

В то же время для тех, кто въезжает на территорию материкового Китая, срок карантина в отеле составляет семь дней, период мониторинга - три дня с более жесткими требованиями. Соответственно, резкое увеличение числа бронирований рейсов в Гонконг, скорее всего, связано со спросом со стороны жителей Китая, желающих вернуться домой из-за границы с минимальными неудобствами, отмечает Bloomberg.

Вместе с тем многие представители деловых кругов призывают власти Гонконга полностью отменить ограничения на въезд. Так, ряд ведущих американских банков заявили, что их топ-менеджеры посетят крупную финансовую конференцию, намеченную на ноябрь, только при отсутствии обязательного карантина.

Гонконг
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