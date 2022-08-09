МИД Белоруссии обвинил Запад во вмешательстве во внутренние дела страны

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В министерстве иностранных дел Белоруссии выступили с заявлением в связи с комментариями Евросоюза и США по поводу второй годовщины президентских выборов в республике, обвинив Запад во вмешательстве во внутренние дела суверенной страны.

"Европейский союз и отдельные западные страны в контексте очередной годовщины президентских выборов в Республике Беларусь вновь позволили себе ряд оскорбительных и голословных обвинений в адрес суверенного и независимого белорусского государства. Совершенно очевидно, что уж точно не Брюсселю или Вашингтону определять степень легитимности руководства Республики Беларусь", - говорится в заявлении.

"Прикрываясь громкими лозунгами об укреплении суверенитета и независимости Беларуси, защите прав человека, коллективный Запад де-факто делает все, чтобы экономически удушить белорусское государство, заставить нас отказаться от собственного пути развития. Нелегитимные экономические санкции западных стран в обход Совета безопасности ООН, авиационное эмбарго прямо противоречат международному праву, грубо нарушают социально-экономические права граждан, не говоря уже о фундаментальных принципах рыночной экономики", - подчеркнули в белорусском МИД.

В Минске считают, что западные санкции в глобальном масштабе провоцируют мировой продовольственный кризис, больно бьют по населению самих стран-инициаторов этих ограничительных мер, что, однако, не волнует западных политиков.

"Выступаем категорически против вмешательства Запада во внутренние дела суверенной Беларуси в форме открытой поддержки и финансирования оппонентов законной власти. Потворство экстремистам из числа белорусской оппозиции уже привело к тому, что с их стороны все чаще звучат абсолютно безумные призывы к силовому свержению власти", - заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Там призвали ЕС и другие западные страны "прекратить безответственную и тупиковую антибелорусскую политику, отказаться от давления и санкций, вернуться к предметному диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству".