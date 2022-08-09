ЕС выделил 261 млн евро в помощь палестинским беженцам

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила, что ЕС выделяет 261 млн евро на поддержку Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Это следует из коммюнике ЕК, опубликованного во вторник в Брюсселе.

В Еврокомиссии в связи с этим отмечают, что ЕС тем самым подтверждает свою роль "надежного партнера БАПОР и одного из его крупнейших доноров".

Речь идет о трехлетнем финансировании БАПОР Евросоюзом на общую сумму 246 млн евро, а также о дополнительных 15 млн евро "для решения проблемы отсутствия продовольственной безопасности" и "смягчения последствий" ситуации на Украине.

В документе напоминается, что с 1971 года "стратегическое партнерство между Европейским союзом и БАПОР основывается на общей цели поддержки человеческого развития, гуманитарных потребностей и защиты палестинских беженцев и содействия стабильности на Ближнем Востоке".