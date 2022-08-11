Министр энергетики Ирана обсудил с Афганистаном выполнение водного соглашения

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Иран готов сотрудничать с Афганистаном в сфере производства энергии, сельского хозяйства, водоснабжения и добычи полезных ископаемых, заявил в Кабуле министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабян на встрече с министром иностранных дел движения "Талибан" (Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России) мавлави Амир Ханом Муттаки, сообщает МИД талибов.

"Иранская делегация настаивала на выполнении гильмендского водного соглашения между Афганистаном и Ираном", - сообщил в соцсети заместитель пресс-секретаря и помощник директора по связям с общественностью МИД талибов Хафиз Зия Ахмад.

В свою очередь Муттаки подробно рассказал о проблемах афганских торговцев и беженцев в Иране, вопросах, связанных с линией границы, развитием транзита.

Отмечается, что на встрече был сделан акцент на укреплении двусторонних отношений, дипломатическом решении проблем и продолжении подобных встреч.

"Обе стороны подчеркнули, что Афганистан и Иран имеют общие экономические, культурные черты, и необходимо приложить усилия для того, чтобы нездоровое региональное и международное соперничество не мешало их развитию", - говорится в сообщении.

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.