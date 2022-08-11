Рынок акций США завершил торги на максимуме с начала мая

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций США завершил торги в среду на максимуме с начала мая, при этом Nasdaq Composite перешел в "бычью" фазу, сообщает MarketWatch.

Существенный подъем фондовых индексов был вызван данными об инфляции.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 8,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 9,1% в июне, когда показатель обновил максимум за последние 40 лет.

Аналитики в среднем ожидали более значительного подъема - на 8,7%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и Bloomberg.

Свежие данные по инфляции также существенно повлияли на прогнозы относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Фьючерсы на размер процентных ставок указывают на то, что теперь 70% трейдеров ожидают их повышения на заседании Федрезерва в сентябре на 50 базисных пунктов. Днем ранее те же 70% предполагали подъем сразу на 75 б.п.

"Цены на ряд компонентов (индекса CPI - прим . ИФ), которые люди отмечали как потенциально проблематичные и удерживающие инфляцию на высоком уровне, начали демонстрировать некоторое ослабление", - заявил управляющий директор Key Private Bank Стивен Хёдт. В том числе уменьшилась арендная плата и стоимость медицинского обслуживания, отметил он.

"Я действительно думаю, что это открывает для ФРС возможность рассматривать повышение ставки на 50 базисных пунктов вместо 75", - считает Хёдт.

Котировки акций Coinbase Global взлетели на 7,4% по итогам торгов в среду. Оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи завершил второй квартал с чистым убытком на фоне падения объемов торгов. Между тем убыток по EBITDA составил $151 млн, что оказалось лучше среднего прогноза экспертов в $158 млн.

Бумаги Fox Corp. подорожали на 3,4%. Медиакомпания в прошедшем квартале повысила выручку на 5% - до $3,03 млрд, что практически совпало с консенсус-прогнозом.

Котировки акций Apple Inc. выросли на 2,6%, Microsoft Corp. - на 2,4%, International Business Machines - на 1,6%, Intel Corp. - на 2,5%, Nike Inc. - на 2,8%.

Бумаги Roblox завершили торги подъемом на 1,4%, несмотря на сильное падение в начале сессии. Разработчик онлайн-платформы видеоигр в минувшем квартале увеличил чистый убыток больше ожиданий рынка и сократил общий объем денежных поступлений на 4%.

Между тем стоимость Wendy's Co. снизилась на 1,8%. Одна из крупнейших сетей ресторанов быстрого питания в США во втором квартале сократила чистую прибыль на 27% и получила выручку хуже прогноза рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 535,1 пункта (1,63%) и достиг 33309,51 пункта. Лидерами подъема выступили бумаги Walt Disney Co., подорожавшие на 4%, Salesforce Inc. - на 3,5% и Goldman Sachs Group - на 3,4%.

Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 87,77 пункта (2,13%) - до 4210,24 пункта.

Nasdaq Composite по итогам сессии прибавил 360,88 пункта (2,89%) и составил 12854,8 пункта.