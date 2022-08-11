Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Нефть Brent подешевела до $97,03 за баррель

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг после подъема более чем на 1% по итогам предыдущего дня.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 по Москве в четверг составляет $97,03 за баррель, что на $0,37 (0,38%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты выросли в цене на $1,9 (1,1%), до $97,4 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $91,57 за баррель, что на $0,36 (0,39%) меньше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в среду стоимость этих контрактов выросла на $1,43 (1,6%), до $91,93 за баррель.

Рынок накануне следил за новостями относительно поставок российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба".

Поставка нефти через Украину по нефтепроводу возобновилась в Словакию, сообщили "Интерфаксу" в компании Slovnaft накануне.

Ранее "Транснефть" сообщила, что 4 августа "Укртранснафта" остановила транзит российской нефти в связи со сбоем оплаты транзитного сбора. По южной ветке нефтепровода "Дружба", проходящей через территорию Украины, поставки нефти осуществляются в направлении НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии на основании долгосрочного договора между ПАО "Транснефть" и АО "Укртранснафта" на оказание услуг по транспортировке сырья на условиях 100% предоплаты.

Кроме того, давление на рынок оказали данные о запасах энергоносителей в США.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,46 млн баррелей - до 432,01 млн баррелей, показали опубликованные в среду данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 4,98 млн баррелей и составили 220,32 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 2,17 млн баррелей, до 111,49 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Тем временем в четверг трейдеры ждут публикации ежемесячного отчета ОПЕК по нефтяному рынку и ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА).

нефть Brent
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 11 августа

Болтон считает ошибкой поведение администрации Байдена по отношению к Ирану

Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в КНДР

Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в КНДР

Байден отправился в отпуск

Байден отправился в отпуск

Швейцария готова представлять интересы Украины в России

Evraz решил продать североамериканское подразделение

Evraz решил продать североамериканское подразделение

Французские "зеленые" раскритиковали Макрона за катание на гидроцикле

Французские "зеленые" раскритиковали Макрона за катание на гидроцикле

EDF добивается от властей Франции 8,34 млрд евро из-за снижения цен на электроэнергию

Туроператор TUI увеличил квартальную выручку почти в семь раз

Туроператор TUI увеличил квартальную выручку почти в семь раз

Baker Hughes отметила рост числа действующих буровых в мире третий месяц кряду

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });