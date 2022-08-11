Нефть Brent подешевела до $97,03 за баррель

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг после подъема более чем на 1% по итогам предыдущего дня.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 по Москве в четверг составляет $97,03 за баррель, что на $0,37 (0,38%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты выросли в цене на $1,9 (1,1%), до $97,4 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $91,57 за баррель, что на $0,36 (0,39%) меньше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в среду стоимость этих контрактов выросла на $1,43 (1,6%), до $91,93 за баррель.

Рынок накануне следил за новостями относительно поставок российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба".

Поставка нефти через Украину по нефтепроводу возобновилась в Словакию, сообщили "Интерфаксу" в компании Slovnaft накануне.

Ранее "Транснефть" сообщила, что 4 августа "Укртранснафта" остановила транзит российской нефти в связи со сбоем оплаты транзитного сбора. По южной ветке нефтепровода "Дружба", проходящей через территорию Украины, поставки нефти осуществляются в направлении НПЗ Венгрии, Словакии и Чехии на основании долгосрочного договора между ПАО "Транснефть" и АО "Укртранснафта" на оказание услуг по транспортировке сырья на условиях 100% предоплаты.

Кроме того, давление на рынок оказали данные о запасах энергоносителей в США.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,46 млн баррелей - до 432,01 млн баррелей, показали опубликованные в среду данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 4,98 млн баррелей и составили 220,32 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 2,17 млн баррелей, до 111,49 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Тем временем в четверг трейдеры ждут публикации ежемесячного отчета ОПЕК по нефтяному рынку и ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА).