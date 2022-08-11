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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Отсрочка выплат по евробондам позволит Украине сэкономить за два года $6 млрд

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Отсрочка выплат по еврооблигациям позволит Украине в ближайшие два года сэкономить $6 млрд, считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Инвесторы во внешний долг Украины согласились на отсрочку платежей до 2024 года с возможной пролонгацией еще на год. Спасибо за шаг солидарности. Благодарны также странам G7 за поддержку этой позиции", - написал Шмыгаль в телеграм-канале.

Это решение поможет сохранить макрофинансовую стабильность, усилить устойчивость украинской экономики, отметил он.

Премьер-министр добавил, что владельцы ценных бумаг государственных "Укрэнерго" и "Укравтодора" также приняли предложение об отсрочке, благодаря чему Украина сможет лучше подготовиться к отопительному сезону и более эффективно восстанавливать инфраструктуру.

"Укравтодор" выпустил под госгарантии еврооблигации на $700 млн с погашением в 2028 году и ставкой 6,25%, "Укрэнерго" – на $825 млн с погашением в 2026 году и ставкой 6,875%.

20 июля Украина предложила держателям еврооблигаций с 1 августа отсрочить все выплаты по ним и сроки погашения на два года, сохранив текущие ставки доходности. По завершении этого срока проценты могут быть выплачены сразу или капитализированы.

Минфин Украины в среду сообщил о согласии держателей еврооблигаций на предложенные условия. По данным ведомства, всего на рынке обращаются 13 выпусков еврооблигаций Украины общей номинальной стоимостью $17,26 млрд и 2,25 млрд евро.

В срок до июля 2024 года подлежали погашению три выпуска еврооблигаций Украины на общую сумму около $3,02 млрд: 1 сентября 2022 года - на $912,35 млн, 1 сентября 2023 года - на $1,36 млрд и 1 февраля 2024 года - на $750 млн. Выплаты процентов по ним и еще 10 выпускам еврооблигаций за 24 месяца составят по текущим ставкам около $3 млрд.

Минфин также сообщил о получении одобрения на отсрочку выплат на два года и изменение условий по ВВП-варрантам.

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