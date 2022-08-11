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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Первый российский оператор связи заработал в Харьковской области

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Первый российский оператор мобильной связи - "Мир телеком" - начал работать на подконтрольной РФ территории Харьковской области, сообщили в пресс-службе временной администрации региона в четверг.

Офисы продаж стартовых пакетов открыты в Волчанске, Купянске, Купянск-Узловой и в поселке городского типа Ковшаровка, говорится в сообщении. В ближайшее время сети связи заработают еще в пяти населенных пунктах.

Кроме того, мобильный оператор планирует восстановить систему беспроводного широкополосного доступа в интернет, предоставить услугу IPTV, перевести фиксированную телефонную сеть в цифровой формат.

Как сообщалось, "Мир телеком" также работает в Херсонской и Запорожской областях, его номера начинаются с "+7 990".

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации, а Запорожская и Харьковская - частично.

Харьковская область
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