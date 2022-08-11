Дания предоставит Украине пакет помощи на 110 млн евро

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Дания намерена предоставить Украине еще 110 млн евро в рамках оказания финансовой помощи, заявила в четверг премьер-министр страны Метте Фредериксен.

"Сегодня мы можем объявить о новом вкладе в размере 110 млн на оружие, оборудование и обучение военных", - сказала Фредериксен на международной донорской конференции в Копенгагене, трансляцию которой ведут датские и европейские телеканалы.

Накануне датский министр обороны Мортен Бёдсков заявил, что власти страны в ближайшее время отправят в Великобританию более 100 военных инструкторов, которые будут обучать украинских военных.

"В короткие сроки Дания командирует 130 военных инструкторов в британский тренировочный центр", - цитирует министра The Guardian.

Также, по словам главы Минобороны, датские военные планируют заняться обучением украинских солдат и на территории Дании.