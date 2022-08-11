В аварии на аттракционе в германском Legoland пострадали больше 30 человек

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Гюнцбурге в парке аттракционов Legoland на американских горках столкнулись два состава вагонеток, пострадали десятки отдыхающих.

По предварительным данным, на аттракционе "Огненный дракон" один состав внезапно резко затормозил, и в него врезался второй. Одна женщина выпала из вагонетки на землю.

В полиции сначала сообщили о 34 пострадавших, затем уточнили, что травмы получил 31 человек, передает BR24.de.

В Баварском Красном Кресте сообщают, что 16 человек были доставлены в больницы, один из них получил тяжелую травму груди.

Legoland в Гюнцбурге был открыт в 2002 году, он занимает территорию свыше 40 гектаров. Он входит в число четырех наиболее популярных парков аттракционов в Германии.