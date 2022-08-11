Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:21

В аварии на аттракционе в германском Legoland пострадали больше 30 человек

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Гюнцбурге в парке аттракционов Legoland на американских горках столкнулись два состава вагонеток, пострадали десятки отдыхающих.

По предварительным данным, на аттракционе "Огненный дракон" один состав внезапно резко затормозил, и в него врезался второй. Одна женщина выпала из вагонетки на землю.

В полиции сначала сообщили о 34 пострадавших, затем уточнили, что травмы получил 31 человек, передает BR24.de.

В Баварском Красном Кресте сообщают, что 16 человек были доставлены в больницы, один из них получил тяжелую травму груди.

Legoland в Гюнцбурге был открыт в 2002 году, он занимает территорию свыше 40 гектаров. Он входит в число четырех наиболее популярных парков аттракционов в Германии.

Legoland Германия Гюнцбург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дмитрий Медведев посетил ЛНР

Военная операция на Украине

Западные страны пообещали Украине 1,5 млрд евро на военные нужды

Стоимость аренды жилья в Нью-Йорке в июне достигла рекорда

Стоимость аренды жилья в Нью-Йорке в июне достигла рекорда

МИД увидел ксенофобию в решении Латвии признать Россию страной-спонсором терроризма

Санкции ЕС против России не запрещают банкам обслуживать платежи за ж/д услуги

Санкции ЕС против России не запрещают банкам обслуживать платежи за ж/д услуги

G7 убеждает Индонезию, Японию, Австралию и Малайзию поддержать санкции против нефти РФ

G7 убеждает Индонезию, Японию, Австралию и Малайзию поддержать санкции против нефти РФ

В курортном городе Хайнаня на фоне COVID-изоляции начались проблемы с едой

МИД Чехии допустил запрет выдачи шенгенских виз россиянам в порядке санкций

Страны ЕС обсуждают координацию применения шенгенских правил для россиян

Exxon наращивает глобальные торговые операции на фоне высоких цен на сырье

Exxon наращивает глобальные торговые операции на фоне высоких цен на сырье
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });