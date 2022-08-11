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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:21

Белорусские ВВС и войска ПВО отправятся на учения на российский полигон "Ашулук"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Первый этап оперативно-тактического учения белорусских войск ВВС и ПВО, проходивший на территории Белоруссии, завершен, для прохождения следующего этапа готовится их передислокация на полигон "Ашулук", сообщили Минобороны Белоруссии в четверг.

"Белорусские военные отработали все поставленные задачи на территории страны. Следующий этап - передислокация войск на российский полигон "Ашулук". Согласно замыслу, отработка военных действий там продолжится с 22 по 25 августа. Передислокация в Россию и обратно будет организована железнодорожным и воздушным транспортом", - говорится в сообщении военного ведомства.

Как сообщалось, с 9 по 25 августа под руководством заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Белоруссии проходит оперативно-тактическое учение с родами войск ВВС и войск ПВО республики с боевой стрельбой.

Мероприятие боевой подготовки подразумевает два этапа: с 9 по 11 августа оно проводилось в районах проведения учения на территории Белоруссии, с 22 по 25 августа пройдет в границах территории и воздушного пространства полигона "Ашулук" в Российской Федерации.

На учение привлечены личный состав и вооружение, военная и специальная техника от авиационных воинских частей, войск противовоздушной обороны и радиотехнических войск, а также боевые расчеты учреждения образования "Военная академия Республики Беларусь".

Целью учений, как проинформировали в Минобороны Белоруссии, является повышение слаженности соединений и воинских частей при выполнении задач по предназначению. "При планировании учений учитывался опыт современных военных конфликтов, а все маневры приближены к реальной боевой обстановке", - подчеркнули в военном ведомстве.

Белоруссия Россия
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