Ветеранские организации РФ обратились к ООН и международным правозащитникам по поводу использования Украиной "Лепестков"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU – Общественные организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" (РСВА) и "Боевое братство" обратились в Организацию Объединенных Наций и международные правозащитные организации с просьбой пресечь использование Вооруженными силами Украины противопехотных мин ПМФ-1 "Лепесток", распространение которых приводит к жертвам среди мирного населения на Донбассе, говорится сообщениях, в распространенных в пятницу пресс-службами ветеранских объединений.



"Мы (…) призываем вас остановить и привлечь к международному суду виновных в применении вооруженных сил Украины противопехотных мин, приводящих к многочисленным жертвам среди мирных жителей Донбасса. Каждый день поступают тревожные факты, которые свидетельствуют о дистанционном минировании вооруженными силами Украины гражданских объектов запрещенными противопехотными фугасными минами "Лепесток"", - говорится в обращении "Боевого братства".



По словам представителей РСВА, бомбардировкам "Лепестками" со стороны Украины подверглись города Донецк, Лисичанск, Попасная, Ясиноватая и Макеевка, поселки Пантелеймоновка и Новолуганское, а также населенные пункты в Харьковской и Запорожской областях.



Такие действия противоречат подписанным Украиной Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении ("Оттавский договор" 1997 года – ИФ) и Протоколу II о запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств к Женевской конвенции, считают в "Российском Союзе ветеранов Афганистана".



"Все четыре Женевские конвенции указывают, что ответственность за совершенные преступления лежит на высшем руководстве Украины и ее вооруженных сил, и обязывают государства-участников принять меры, предусматривающее уголовные санкции в отношении лиц, отдававших преступные приказы", - отмечается в сообщении организации.



"Обращает на себя внимание тот факт, что преступные действия правительства и вооруженных сил Украины осуществляются на территории, населенной преимущественно русскими, имеют своей целью уничтожение этой этнической группы. В соответствии со ст.8 Статута Международного уголовного суда это деяние определяется как геноцид", - добавили в РСВА.



Обращения направлены в ООН, Верховному Комиссару ООН по правам человека, в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста (МККК), Amnesty International, Human Rights Watch и Всемирную организацию против пыток.



Также обращение по поводу применения украинскими военными мин ПМФ-1 в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша направила "Молодая Гвардия Единой России", сообщила в пятницу пресс-служба партийной организации.