В результате стрельбы в Черногории погибли 11 человек
Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Черногории в пятницу произошла стрельба, в результате которой погибли 11 человек, включая стрелка, сообщают в пятницу европейские СМИ.
После того, как на место прибыли сотрудники полиции, стрелок открыл огонь и по ним, он был ликвидирован ответным огнем.
Еще шесть человек ранены, один из которых - полицейский.
Согласно данным местных СМИ, причиной происшествия стала семейная ссора.
Стрельба произошла в городе Цетине, расположенном в 36 км от Подгорицы.