Умерла актриса Энн Хеч

Фото: Jeff Kravitz/FilmMagic

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Американская актриса Энн Хеч скончалась в возрасте 53 года, пишет The Guardian.

Хеч умерла не приходя в сознание после автоаварии, произошедшей 5 августа. В тот день автомобиль актрисы врезался в жилой дом, в результате чего начался пожар.

По словам пожарных, Хеч разговаривала, когда ее вытаскивали из-под обломков, но в больнице она впала в кому.

Ранее в пятницу врачи сообщили, что отключат ее от системы жизнеобеспечения, так как у Хеч диагностировали смерть мозга.

Хеч сыграла несколько десятков ролей в фильмах, в том числе таких как "Донни Браско", "Женская драка", "Психо", "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", "Другой мир" и "Супермен: Судный день".