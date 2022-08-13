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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Тропический шторм "Меари" ударил по побережью Японии

Тропический шторм "Меари" ударил по побережью Японии
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Тропический шторм "Меари" достиг в субботу побережья Японии, сообщает The Japan Times.

Метеорологическая служба страны предупреждает о ливневых дождях, сильных ветрах и штормовых волнах на побережье, а также возможных сходах оползней, затоплении низменностей, выходах рек из берегов.

Согласно прогнозам, в ближайшие сутки в регионе Токай и регионе Канто-Косин, на территории которого расположен Большой Токио, выпадет до 150 мм осадков, а в регионе Тохоку на северо-востоке Японии - до 100 мм. В регионах Тохоку, Канто и Токай ожидаются порывы ветра до 108 км/ч.

Из-за удара стихии отменены некоторые скоростные поезда и вылеты самолетов. Около 12 тыс. человек застряли в аэропортах. Закрыты несколько скоростных междугородних автомобильных магистралей.

В городе Сидзуока из-за ливневых дождей и пришлось эвакуировать 72 тыс. человек.

В ряде районов произошло аварийное отключение электроэнергии.

Япония Меари
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