Власти Запорожской области заявили об ударе ВСУ в район тепловой электростанции

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины нанесли в субботу артиллерийский удар по территории около ТЭС на подконтрольной РФ части Запорожской области, заявили в пресс-службе администрации Энергодара.

Как отмечается в сообщении, артиллерийскому обстрелу подвергся район Запорожской ТЭС.

"По прилегающей к территории станции было выпущено девять артиллерийских снарядов", - говорится в сообщении.

Характер полученных повреждений уточняется.

Запорожская ТЭC - самая мощная тепловая электростанция Украины. Находится в непосредственной близости к АЭС.