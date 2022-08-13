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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Белоруссия пригрозила Западу зеркальным ответом на конфискацию собственности

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Минск намерен жестко ответить в случае конфискации на Западе белорусской собственности, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

"Определен достаточно обширный перечень компаний - юрлиц-резидентов Беларуси, долями в которых обладают резиденты из недружественных стран. Мы наложили запрет на отчуждение этих долей. Хочешь работать в Беларуси - пожалуйста, работай, никаких препятствий не будет, но если собрался бросить все здесь, убежать и увезти деньги - извините. Пока такое отношение к нам, такие же меры будем принимать и здесь", - сказал премьер в субботу в интервью телеканалу "Беларусь-1".

Он добавил, что пока прямой конфискации белорусского имущества на Западе нет, и Минск никаких мер в этом направлении не принимает.

Белоруссия Роман Головченко
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