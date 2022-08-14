При пожаре в коптской церкви в Египте погиб 41 человек

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Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - При пожаре в коптской церкви в египетской столице Каире погиб 41 человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные органы здравоохранения.

Пострадали не менее 14 человек.

Причины возгорания пока неизвестны, сообщает AP. По данным полиции, по предварительной версии, пожар мог начаться в результате замыкания электропроводки.

Коптская церковь заявляет, что пожар произошел во время воскресной службы.

Копты уже не раз становились жертвами нападения экстремистов в Египте, где проживает около 9 млн христиан (10% населения), преимущественно копты.