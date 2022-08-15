Путин и Ким Чен Ын обменялись поздравлениями по случаю Дня освобождения Кореи

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с национальным праздником - Днем освобождения Кореи, сообщает ЦТАК.

"В наших странах чтут память воинов Красной Армии и корейских патриотов, которые плечом к плечу сражались за освобождение Кореи", - говорится в телеграмме российского президента.

В ней отмечается, что "славные традиции дружбы и сотрудничества, заложенные в те суровые годы, и сегодня служат надежной основой для развития добрососедских отношений между Российской Федерацией и КНДР".

Путин выразил уверенность в том, что совместными усилиями двух стран будет обеспечено "дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных двусторонних связей".

"Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом", - подчеркнул российский президент

В телеграмме Ким Чен Ына по случаю годовщины освобождения отмечается, что "воины доблестной Красной Армии в борьбе за освобождение Кореи не жалели своей крови и жизни, показали пример благородного интернационализма, и что их заслуги и подвиги как вечный памятник бережно хранятся в памяти корейского народа".

"Сегодня (...) стратегическое и тактическое сотрудничество, поддержка и солидарность между двумя странами поднимаются на новый уровень", - резюмировал северокорейский лидер.