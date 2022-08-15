Аналитики сообщили о росте цитируемости российских информагентств в странах G20 в 10 раз

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Цитируемость российских средств массовой информации в прессе "Большой двадцатки" (G20) в марте-июне выросла в 9 раз, а информагентств - в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает "Российская газета" со ссылкой на результаты исследования аналитического агентства "Prognosis".

"Эта цифра - средняя. Есть и своего рода рекорды. Новостями из России стали интересоваться даже те страны, которые обычно уделяли событиям в нашей стране минимум внимания", - отмечают аналитики

Так, количество упоминаний российских медиаисточников в Индонезии выросло в 180 раз, в Японии - в 35, в ЮАР - в 22, в Аргентине - в 17, в Мексике - в 14 и в Австралии - в 13 раз.

По данным "Prognosis", "внимание было приковано по большей части к ситуации на Украине и ходу специальной военной операции, к темам военных конфликтов и национальной безопасности, санкций и экономической устойчивости, боеготовности армий, проблем мирных жителей". Вопросы борьбы с пандемией коронавируса, под знаком которых в мировой прессе прошли 2020-2021 годы, "отошли на второй план".

Среди самых цитируемых российских источников за рубежом - информационные агентства ТАСС и "Интерфакс", третье место заняло РИА "Новости". "Каждое из них увеличило свое цитируемость за рубежом примерно в десять раз, упоминается намного чаще любых других популярных отечественных СМИ. Именно их западные медиа выбирают, когда нуждаются в оперативной информации из России", - говорится в сообщении "Prognosis", которое цитирует "Российская газета".

Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов считает, что "события 2022 года на многие месяцы сделали Россию основным сюжетом мировых новостей". "Объективной причиной для этого стала значимость процессов, которые запустила российская кампания, субъективной - стремление стран Запада увязать с российской темой все проблемы", - сказал Лукьянов.

По его словам, "в этой ситуации особенно важно, в какой степени и какая информация, поступающая из российских источников, влияет на формирование глобальной информационной картины". "Из результатов опроса следует, что ведущие мировые СМИ достаточно интенсивно и осознанно опираются на российские источники информации. В соответствии с формальными правилами, действующими в западных медиа, приводятся разные источники, дабы сохранять впечатление баланса в подаче, что само по себе является предметом манипулирования, но тем не менее", - сказал Лукьянов.

В исследовании отмечается, что, несмотря на попытки блокировать и ограничить Россию в информационном пространстве, на деле картина обратная: цитаты государственных и частных российских СМИ - это около 90% всех упоминаний российских источников в зарубежных медиа. Особенно часто цитировали сообщения российских информагентств в США, Германии, Италии и Франции. При этом в США и Италии лидировал ТАСС. В Германии и Китае первое место по цитированию занял "Интерфакс", сообщили в "Prognosis".

По мнению автора исследования, управляющего партнера агентства "Prognosis" Олега Муковозова, даже если у кого-то на Западе вдруг возникнет желание "вытеснить" российские СМИ из информационного поля, это не получится. Качественные СМИ как потребители контента нуждаются сейчас не просто в "сведениях" (в том числе из РФ), а в верифицированной и точной информации, по возможности очищенной от авторской интерпретации, - именно в таком формате и работают информагентства".

Основатель Центра социального прогнозирования "Платформа" и вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью Алексей Фирсов уверен, что потенциал расширения присутствия российских СМИ в западном медиапространстве далек от исчерпания: "Новостной информации много, однако есть дефицит быстрой, системной, умной аналитики". При этом, уверен эксперт, "текст никогда не умрет", в основе всегда останется четко артикулированная новость.