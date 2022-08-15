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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Военные РФ сообщили об уничтожении более 100 иностранных наемников под Харьковом

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли авиаудар по месту дислокации иностранных наемников в Харьковской области, потери составили более 150 человек убитыми и ранеными, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

По его словам, уничтожено свыше 100 и ранено более 50 наемников из Польши, а также Германии.

Также Конашенков заявил, что "в районе железнодорожных станций Апостолово и Синельниково Днепропетровской области высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя две тяговые электроподстанции".

Хроника 24 февраля – 15 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Игорь Конашенков Харьковская область
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