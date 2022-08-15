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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:56

Кенийский избирком назвал победителем президентских выборов вице-президента Руто

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Председатель избиркома Кении в понедельник объявил вице-президента Уильяма Руто победителем президентских выборов в стране, передает в понедельник Associated Press (AP).

Однако перед самым оглашением результатов выборов четверо членов комиссии заявили, что отказываются поддерживать выводы избиркома.

Разногласия возникли после того, как в избирательном штабе второго претендента на пост президента - Раилы Одинги - заявили, что не смогли подтвердить результаты выборов, и что в ходе выборов были допущены нарушения.

"Мы не можем взять ответственность за тот результат, который объявят", - приводит AP слова заместителя председателя комиссии Джулианы Череры.

В ситуацию была вынуждена вмешаться полиция, чтобы восстановить спокойствие в здании избиркома.

Уильям Руто является кенийским политиком и предпринимателем. В 1997 году его впервые избрали в парламент Кении. С 2012 года он занимал министерские посты в правительстве Кении. Руто участвует в выборах на пост президента с 2013 года.

Представитель оппозиции Одинга уже пятый раз баллотируется на пост президента страны. В этот раз его поддерживает покидающий кресло президента Кении Ухуру Кениата, добавляет AP.

Кения Уильям Руто
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