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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:27

В Казахстане отменили изучение первоклассниками одновременно трех языков

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - С нового учебного года в казахстанских школах отменяется обучение первоклассников одновременно трем языкам, сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов.

"Мы приняли решение: для освоения второго и третьего языков ребенку необходимо научиться читать и писать на родном языке, поэтому с первых классов с государственным языком обучения дети будут изучать только казахский язык. Со второго класса начнется изучение русского языка, как отдельная дисциплина, а с третьего класса для всех школ будет изучаться английский язык", - сказал Аймагамбетов на заседании правительства во вторник.

Вместе с тем он сообщил, что "для вовлечения детей к труду с первого класса будут введены предметы: трудовое обучение и изобразительное искусство".

"В рамках предмета музыка дети могут обучаться игре на домбре по желанию", - отметил он.

Между тем, как ранее пояснили "Интерфаксу" в Минобразовании, в программе школьников первых и вторых классов, обучающихся на русском языке, останутся два предмета - русский и казахский, английский язык дети начнут изучать также в третьем классе.

До настоящего времени в школах первоклассники одновременно изучают три языка - казахский, русский и английский.

Казахстан
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