Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Bayer продолжит поставки российским аграриям

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Германский концерн Bayer AG, специализирующийся на медико-биологических решениях для здравоохранения и сельского хозяйства, решил продолжать поставки основных сельскохозяйственных товаров российским аграриям. Такое решение принято для того, чтобы аграрии в РФ могли внести вклад в удовлетворение мирового спроса.

При этом Bayer надеется, "что российские власти продолжат обеспечивать свободные поставки сельхозпродукции" и "не будут использовать продовольствие как средство давления на мир", говорится в сообщении компании.

Bayer полностью привержен борьбе с тем, что может стать беспрецедентным продовольственным кризисом, и разделяет мнение ООН о том, что доступ к украинским и российским продуктам питания необходим для снижения давления на глобальную продовольственную систему, отмечается в сообщении.

Ранее компания прекратила поставки в РФ и Белоруссию тех продуктов, которые не являются жизненно необходимыми, а также приостановила рекламную и промо-активность, капиталовложения в этих странах.

В то же время Bayer намерен вложить значительные средства в Украину в течение следующего десятилетия. В частности, компания инвестирует более 30 млн евро в семенной завод в Житомирской области, чтобы обеспечить спрос на семена кукурузы в стране и за ее пределами.

Bayer Германия РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Первая леди США заразилась COVID-19

Первая леди США заразилась COVID-19

В Ереване спустя двое суток локализовали пожар, возникший после взрывов в ТЦ

Латвия ограничит продление ВНЖ и выдачу ПМЖ россиянам

Латвия ограничит продление ВНЖ и выдачу ПМЖ россиянам

Часть лесных пожаров во Франции оказалась делом рук пироманов

Часть лесных пожаров во Франции оказалась делом рук пироманов

Финляндия с сентября сократит количество выдаваемых россиянам турвиз в 10 раз

Шесть человек еще числятся пропавшими без вести после взрыва в ереванском ТЦ

Шесть человек еще числятся пропавшими без вести после взрыва в ереванском ТЦ

Информация о пропаже гражданки РФ в результате взрыва в ереванском ТЦ не подтвердилась

Глава МИД Финляндии заявил о планах в разы сократить выдачу виз россиянам

Глава МИД Финляндии заявил о планах в разы сократить выдачу виз россиянам

Трамп заявил, что ФБР изъяло у него три паспорта во время обысков

Военная операция на Украине

Шойгу заявил, что поставки западного оружия не повлияли на ход операции на Украине

Шойгу заявил, что поставки западного оружия не повлияли на ход операции на Украине
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });