Владелец Reebok купит британский люксовый бренд Ted Baker за $254 млн

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Американский розничный конгломерат Authentic Brands Group, владеющий Reebok, Forever 21 и Juicy Couture, покупает британский люксовый бренд Ted Baker Plc за 211 млн фунтов стерлингов ($254 млн).

Как сообщил Authentic Brands, акционеры Ted Baker получат по 110 пенсов за акцию компании, что на 18% больше цены на закрытие торгов в понедельник. Бумаги Ted Baker торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Ted Baker отметила, что совет директоров компании принял единогласное решение рекомендовать сделку акционерам.

Authentic Brands после закрытия сделки планирует разделить бизнес Ted Baker и создать отдельный холдинг интеллектуальной собственности (intellectual property holding company, IPHCo) под управлением Authentic Brands и одну или несколько компаний, которые будут управлять операциями бренда, включая магазины, онлайн-площадки и склады.

Authentic Brands также рассмотрит возможность передачи прав владения и контроля над созданными компаниями своим партнерам.

Сделка между Ted Baker и Authentic Brands ставит точку в спекуляциях вокруг будущего британской компании, которая была вынуждена выставить бизнес на продажу в начале этого года из-за проблем, вызванных пандемией коронавируса, подъемом инфляции и снижением потребительского спроса. Ted Baker отклонила несколько предложений о покупке от инвесткомпании Sycamore Partners.

Котировки акций Ted Baker подскочили на 17% на торгах в Лондоне во вторник.