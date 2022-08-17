Новая система очистки воздуха для МКС будет готова к 2024 году

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Концерн "Радиоэлектронные технологии" в 2024 году поставит "Роскосмосу" новую систему очистки воздуха на МКС, сообщил журналистам гендиректор КРЭТ Александр Пан.

"Эта работа идет, там есть специфические требования. С отраслевыми предприятиями "Роскосмоса" мы работаем, думаю где-то к 2024 году мы завершим работу, построим образцы и отправим туда", - сказал Пан в кулуарах форума "Армия-2022".

По его словам, земная версия этой системы в данный момент используется в медицинских учреждениях: "Сейчас у нас практически все военные госпитали и гражданские оснащены этим продуктом".

Кроме этого, система используется в авиации, автомобилях и пассажирских судах.

Как сообщала в интервью "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко системы очистки воздуха играют важную роль в сдерживании распространения микробов и плесневых грибков на МКС.

По ее словам, всего на станции присутствуют около ста видов микроорганизмов, среди них есть потенциально опасные для здоровья стафилококки и аспергиллы, однако благодаря средствам очистки воздуха и поверхностей их число находится на низком уровне и пока ученые не зафиксировали ни одного случая заболеваний бактериальной этиологии у экипажа. В целом, по мнению специалистов, ситуация с микроорганизмами на МКС "лучше, чем в обычном офисе или больнице".