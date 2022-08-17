Критиковавшая Трампа Лиз Чейни проиграла на праймериз в родном Вайоминге

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Член Палаты представителей США от республиканцев Лиз Чейни (от штата Вайоминг), считавшаяся одним из главных критиков экс-президента США Дональда Трампа, проиграла на праймериз в Вайоминге. Об этом сообщает в среду The New York Times.

Лиз Чейни является дочерью бывшего вице-президента США Дика Чейни.

На праймериз в штате Вайоминг ее соперница, Хэрриет Хейджман получила 66% голосов. Чейни в ходе выступления признала поражение.

"Сегодня Хэрриет Хейджман получила больше голосов на этих праймериз. Она победила", - сказала Чейни.

В свою очередь Хейджман в ходе выступления поблагодарила Трампа за поддержку. "Ясная, последовательная поддержка, которую он оказывал с самого начала, позволила нам сегодня одержать победу", - отметила политик.

Трамп поблагодарил республиканцев из Вайоминга за то, что те не стали голосовать за Чейни.

"Лиз Чейни должно быть стыдно за то, как она себя вела, за ее злобные и лицемерные слова и действия. Теперь ее, наконец, ждет политическое забвение... Спасибо, Вайоминг", - написал он в своей соцсети.

Американская пресса отмечает, что поражение Чейни – это большая победа Трампа. Именно она считалась главным его критиком среди республиканцев в конгрессе. Изначально Чейни его поддерживала, однако после беспорядков в Вашингтоне 6 января 2021 года она обвинила в их организации Трампа, а затем – голосовала за его импичмент. Кроме того, Чейни не поддерживала утверждения экс-президента о том, что он якобы выиграл выборы 2020 года.

The Hill отмечает, что таким образом Трампу и его соратникам удалось поставить крест на дальнейшей политической карьере почти всех республиканцев, выступавших за его импичмент в Палате представителей. Так, из 10 таких конгрессменов четверо решили не баллотироваться в конгресс осенью этого года, а еще четверо, включая Чейни, проиграли на внутрипартийных выборах.

Осенью 2022 года в США пройдут промежуточные выборы в конгресс США. В преддверии этого голосования партии проводят праймериз, чтобы определить, кто из их кандидатов будет претендовать на избрание в конгресс от того или иного штата. Согласно прогнозам, на осенних выборах у республиканцев есть все шансы на то, чтобы вернуть себе большинство, причем – в обеих палатах.