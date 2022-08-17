В Херсонской области создали два городских административных округа

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Новое административно-территориальное устройство Херсонской области предусматривает создание двух городских и 18 муниципальных округов, сообщили во временной администрации региона.

"В соответствии с указом (главы временной администрации - ИФ) ... создают Херсонский и Новокаховский городские, а также 18 муниципальных округов", - сообщается в официальном телеграм-канале администрации в среду.

Кроме городских округов в Херсонской области созданы Алешкинский, Белозерский, Бериславский, Великоалександровский, Великолепетихский, Верхнерогачикский, Высокопольский, Генический, Голопристанский, Горностаевский, Ивановский, Каланчакский, Каховский, Нижнесерогозский, Нововоронцовский, Новотроицкий, Скадовский и Чаплынский муниципальные округа.

"На основании этого деления будет строиться система органов государственной власти и местного самоуправления. Административным центром останется Херсон", - уточнили в администрации.

Ранее глава региона Владимир Сальдо сообщил журналистам, что своим указом отменил проведенную украинскими властями реформу административно-территориального деления. Она была проведена в 2019 году, в результате некоторые районы были объединены, в Херсонской области их оставалось пять.

В настоящее время Херсонская область находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.