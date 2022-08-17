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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Число жертв обстрелов в ЛНР за полгода составило 80 человек

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - 80 мирных жителей Луганской народной республики погибли в результате обстрелов со стороны украинской армии за полгода, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За шесть месяцев (с 17 февраля по 17 августа 2022 года) представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 1053 обстрела территории республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения", - сообщили журналистам в среду в представительстве ЛНР в СЦКК.

В сообщении уточняется, что в результате обстрелов погибли 80 мирных жителей, в том числе трое детей, также 253 мирных жителя получили ранения.

"Разрушено и повреждено 2393 домостроения в 32 населенных пунктах. Повреждено 195 объектов гражданской инфраструктуры", - сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

ЛНР
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