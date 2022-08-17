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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:07

Турция в ближайшее время назначит нового посла в Израиль

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом, что Анкара намерена отправить в Израиль своего посла в ближайшее время.

"На основании принятого сегодня решения о назначении послов, президент Эрдоган заявил, что Турция предпримет необходимые шаги, чтобы в кратчайшие сроки назначить нового посла", - сообщается в коммюнике, опубликованном канцелярией турецкого лидера.

Во время разговора турецкий лидер также указал на "важность развития сотрудничества и диалога между Турцией и Израилем".

В пресс-релизе отмечается, что во время разговора Эрдоган и Лапид обсудили "турецко-израильские отношения и проблемы региона".

Ранее Израиль и Турция объявили, что вернут послов и генконсулов и полностью восстановят дипломатические связи после ряда лет напряженности в отношениях.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Турция и Израиль договорились обменяться послами в целях "нормализации отношений", однако "Анкара продолжит поддерживать палестинцев".

Турция отозвала посла из Израиля и потребовала, чтобы посол Израиля покинул Турцию в мае 2018 года после серьезных беспорядков на административной границе Израиля и сектора Газа. Тогда стороны резко критиковали друг друга, но с 2020 года изменили тон и стали сближать позиции.

Турция Израиль
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