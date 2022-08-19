Военные РФ сообщили об уничтожении четырех складов боеприпасов ВСУ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Четыре склада украинской армии с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами, а также гаубица М777 американского производства уничтожены за минувшие сутки, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.

"Уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Курахово и Дачное (ДНР), Белая Криница Херсонской области и Залиман Харьковской области, а также гаубица М777 производства США в районе населенного пункта Приморское Запорожской области", - сказал Конашенков.

Кроме того, сообщил он, перехвачены: баллистическая ракета "Точка-У" в районе населенного пункта Юбилейное, 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области, два снаряда реактивной системы залпового огня в районах населенных пунктов Топольское и Сулиговка Харьковской области. А также - две противорадиолокационные ракеты производства США в районе населенных пунктов Алчевск и Стаханов Луганской народной республики (ЛНР).

"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червоный Шахтер, Малые Проходы, Каменка, Долгенькое, Сухая Каменка, Новоосиново, Крахмальное Харьковской области и Любомировка Николаевской области", - сообщил Конашенков.

По его словам, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолётов, 148 вертолётов, 1 770 беспилотных летательных аппаратов, 366 зенитных ракетных комплексов, 4 347 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, противник лишился 807 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 315 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4958 единиц специальной военной автомобильной техники.

"За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, в том числе 115-й механизированной бригады в районе населенного пункта Артемовск Донецкой народной республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 247 районах", - добавил он.

По его данным, также поражены два взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Маяки и Соледар, два взвода орудий "Гиацинт-Б", а также три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Кодема, Яковлевка, Марьинка (ДНР), Новоалександровка Херсонской области и Доброе Николаевской области.