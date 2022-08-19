Экс-мэр Краснодара Алексеенко возглавил совет министров Харьковской области

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Совет министров сформирован на подконтрольной РФ части Харьковской области, его возглавил бывший глава Краснодара Андрей Алексеенко, говорится в указе главы временной администрации региона Виталия Ганчева.

"Постановляю сформировать совет министров (...) администрации Харьковской области. Назначить первым заместителем главы (...) администрации Харьковской области - председателем совета министров Харьковской области Алексеенко Андрея Анатольевича", - говорится в документе.

Как сообщалось, депутаты думы Краснодара на внеочередном заседании в пятницу приняли решение о сложении полномочий главы города с Алексеенко в связи с переходом его на другую работу.

Ранее стало известно о назначении специалистов из РФ на руководящие должности в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Кадровые перестановки продолжаются.

Так, экс-глава департамента промышленности Минпромторга ДНР Сергей Власов назначен директором государственного автономного учреждения "Фонд развития промышленности", сообщается в телеграм-канале правительства республики.