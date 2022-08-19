Украина собрала 23,4 млн т зерновых и зернобобовых с 55% площадей

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Украинские аграрии к 19 августа собрали 23,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур (рост на 2,6 млн тонн за неделю) с общей площади 6,1 млн га (рост на 0,6 млн га). Об этом сообщается на сайте министерства аграрной политики и продовольствия.

Урожай собран с 55% запланированных площадей, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 49%.

"Жатва 2022 года продолжается. По последним данным, пшеницы собрано 91%, ячменя - 96%, гороха - 97%, озимого рапса - 98%. Лидерами сбора урожая являются Николаевская область - 86%, Одесская - 85%, Волынская и Днепропетровская - по 70%, Кировоградская - 60%", - отмечает ведомство.

В целом намолочено 17,4 млн тонн пшеницы с 4,3 млн га, 5,3 млн тонн ячменя с 1,5 млн га, собрано 243,7 тыс. тонн гороха с 108 тыс. га. На текущей неделе начата уборка проса, уже намолочено 7,7 тыс. тонн с 3,2 тыс. га.

Кроме того, на Украине к 19 августа собрано 3,1 млн тонн озимого рапса с 1,08 млн га.

По данным министерства, средняя урожайность пшеницы составила 40,4 ц/га, ячменя - 34,5 ц/га, рапса - 28,4 ц/га, проса -23,9 /га, гороха - 22,6 ц/га. При этом самая высокая средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур зафиксирована в Хмельницкой области - 62 ц/га.

В свою очередь агропроизводители Днепропетровской, Кировоградской и Одесской областей намолотили свыше 2 млн тонн зерна, а Винницкой, Волынской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской - более 1 млн тонн сельхозкультур в каждом регионе.

Как сообщалось, Украина в 2021 году собрала рекордный урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур в размере 106 млн тонн: зерновых и зернобобовых - 84 млн тонн, масличных - 22,6 млн тонн.

В целом в прошлом году собрано 32,4 млн тонн пшеницы, 40 млн тонн кукурузы, 10 млн тонн ячменя, 581,5 тыс. тонн гороха, 191 тыс. тонн проса, 110 тыс. тонн гречихи. Урожай подсолнечника составил 16,3 млн тонн, сои - 3,4 млн тонн, рапса - 2,9 млн тонн.