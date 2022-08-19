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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

На севере Австралии начались учения с участием более 17 государств НАТО

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - На Северных территориях - субъекте Австралии - в пятницу стартовали многонациональные военные учения Pitch Black c участием 17 стран, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Кроме Австралии, к этим маневрам, проходящим каждые два года, присоединились такие страны НАТО как США, Великобритания, Канада, Франция, ФРГ и Нидерланды, и партнеры альянса - Южная Корея, Новая Зеландия и ОАЭ. Своих военных отправят на учения также Япония, Индия, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд и Сингапур.

Маневры продлятся с 19 августа по 9 сентября. К учениям привлекли 2,5 тыс. военнослужащих и 100 самолетов. ФРГ, Япония и Южная Корея впервые принимают в Pitch Black полноценное участие.

В частности, ранее западные СМИ сообщали, что ФРГ направят на учения 13 военных самолетов, в том числе шесть истребителей Eurofighter Typhoon, три самолета-топливозаправщика A330 и четыре военно-транспортных самолета Airbus A400M. Это одна из наиболее значительных авиагрупп ВВС ФРГ, развернутых немецким командованием в мирное время.

При этом командующий ВВС ФРГ Инго Герхартц ранее утверждал, что отправка этой авиагруппы в Австралии не несет угрозы для Китая.

Однако SCMP напоминает, что учения Pitch Black начались на фоне роста напряженности в районе Тайванского пролива и отсутствия ощутимого улучшения отношений между Пекином и Канберрой с момента состоявшихся в Австралии в мае 2022 парламентских выборов.

Австралия
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