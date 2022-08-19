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Грузовой корабль Cargo Dragon отстыковался от МКС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль компании SpaceX Cargo Dragon в пятницу отстыковался от Международной космической станции (МКС). Трансляцию отстыковки проводило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Расстыковка была осуществлена в 11:05 по времени восточного побережья США (в 18:05 по Москве).

Теперь кораблю предстоит сойти с орбиты и приводниться в субботу в Атлантике недалеко от побережья штата Флорида. Всего, по данным управления, на Землю вернется около 1800 кг полезной нагрузки, в том числе результаты проведенных на орбите экспериментов для анализа учеными на Земле.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем по снабжению МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в Атлантике.

Космический корабль прибыл на МКС 16 июля, пристыковавшись в автоматическом режиме к переднему порту модуля МКС Harmony. По данным управления, он доставил на станцию 2,6 тонны припасов, топлива и материалов для научных экспериментов.

С октября 2012 года по июль 2022 года компания SpaceX провела 25 запусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

SpaceX Cargo Dragon МКС
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