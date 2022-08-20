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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

В полиции Армении сообщили, что проникший в мэрию города Масис вооруженный мужчина скончался

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Проникший в мэрию города Масис в Араратской области Армении вооруженный мужчина скончался, заявил представитель пресс-служба полиции Армении Нарек Саркисян.

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"С мужчиной вели переговоры первый заместитель начальника полиции Армении и силы спецназа. (...) Когда полицейские зашли внутрь, обнаружили мужчину с огнестрельным ранением", - сказал Саркисян журналистам.

По его словам, мужчина скончался. Пострадавших среди правоохранителей нет.

В пресс-службе полиции Армении "Интерфаксу" сообщили, что вооруженный мужчина был 36-летним жителем Масиса Эдвардом Маргаряном.

Ране сообщалось, что полиция Армении ведет переговоры с проникшим в мэрию города Масис вооруженным мужчиной.

Город Масис находится в 18 км от Еревана.

Армения Масис
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