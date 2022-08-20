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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Американка, попавшая в Книгу рекордов за самые длинные волосы, отпустила их до 33 метров

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Женщина из Флориды с самыми длинными локонами в мире, намерена отрастила их до 33,5 метров. Об этом 17 августа сообщили на сайте Книги рекордов Гиннесса.

60-летняя Аша Мандела впервые была удостоена рекорда по длине локонов в 2009 году, когда ее волосы были измерены в 15,6 метров., однако недавно она заявила, что пряди волос сейчас достигли длины 33, 5 метров.

Мандела утверждает, что впервые начала отращивать свои локоны, когда переехала в Соединенные Штаты из Тринидада и Тобаго более 40 лет назад.

Она рассказала, что обычно носит свои волосы на тканевой перевязи, чтобы пряди не волочились по земле и не напрягали шею.

Муж Манделы, Эммануэль Чеге, профессиональный парикмахер, каждую неделю тратит несколько часов на уход за волосами жены. Чеге моет волосы Манделы раз в неделю, но для этого требуется до шести бутылок шампуня, а затем двухдневный процесс сушки.

США Флорида
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